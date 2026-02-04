台南爆隨機砍人！29歲男持「20公分足療刀」亂捅釀3傷 犯案動機待釐清

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台南市南區昨（3）日晚間8時許驚傳隨機砍人案！一名在金華路二段足體養生館上班的29歲男子，疑似因感情問題精神狀況不穩，持刀在斑馬線、金華派出所外隨機砍人，造成2男1女受傷。嫌犯目前已遭到逮捕，初步了解，行兇刀具是一把長約20公分的足療刀，傷人動機待進一步釐清。

陳姓嫌犯昨日晚間突持工作用的「足療刀」，趁行人過斑馬線時將人砍傷，一路追砍到金華派出所門口。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

據警方初步了解，陳姓嫌犯在台南市金華路二段附近的足體養生館上班，近期疑似因感情方面出現問題，情緒狀況不穩定。陳男於昨（3）日晚間突持工作用的「足療刀」，在金華派出所前隨機攻擊，趁行人過斑馬線時將人砍傷，一路追砍到派出所門口，最終遭警員當場壓制，將其逮捕。

整起隨機砍殺案共造成2男1女受傷，其中42歲的男性腹部受到穿刺傷，當場大出血、32歲的女性背部遭砍至穿刺傷，陳嫌則是大拇指受約1.5公分刀傷，3人皆意識清楚，被送往成大醫院救治。

陳姓嫌犯行兇刀具是一把長約20公分的足療刀。（圖／翻攝畫面）

警方隨後尋獲行兇刀具，是足療店上班時會使用的足療刀，兇刀長度約20公分，上方還沾有砍傷人留下的血跡，警方目前仍在釐清陳嫌的犯案動機。

