台南爆霸凌案！11歲學長強塞磁鐵小一生吞下 安親班監視器稱「毀損」





台南市議員林燕祝於1月30日接獲家長陳情，指孩子在課後的安親班遭11歲的學長強迫吞食一塊約3公分長的磁鐵，事後家長要求安親班提供監視器，業者卻回應「已毀損」，且未在第一時間也未給予家長應有的協助，對於攸關孩童生命安全的重大事件，主管機關與相關單位卻消極以對，她痛批市府形同縱容霸凌與傷害孩子的幫兇，橫向聯繫制度的失靈讓風險持續存在，令人痛心。

教育局則表示，該案依法即時受理通報、未有拖延，另查獲至少3項違規，將立即裁罰。

林燕祝說，事情發生在1月27日的下午三點多，被害人方生為小學一年級學生，加害者為四年級的學長，當時學長要與方生玩耍遭拒，加害人惱羞成怒，要求方生將一旁桌上的磁鐵吞下，方生便用手摀住嘴巴抵抗，加害人即大力將方生摀住嘴巴的手拉開，強硬將磁鐵塞進方生嘴裡要方生吞下，因方生抵抗加害人而發生肢體拉扯，導致方生跌倒磁鐵卡在喉嚨非常難受，趕緊大量喝水讓磁鐵落進肚裡，直到傍晚回家用餐時間，家人察覺方生的行為有異，方生才將實情說出，家人隨即帶他到醫院就醫。林燕祝說，事發至今方生的身心狀況很不穩定，情緒起伏很大，甚至睡到半夜都會驚醒哭泣，擔心磁鐵是不是會卡在肚子裡永遠拿不出來。

林燕祝指出，加害人為該安親班老師的小孩，事情發生當晚，方生的家長就打電話給安親班，表示要去看監視器的畫面，安親班以時間已晚拒絕改約至隔天，但業者隔天回應家長硬碟壞掉，並稱磁鐵是方生自行吞下的。方生家長不禁懷疑硬碟是否已被「動手腳」，導致事發過程無法即時釐清。

林燕祝說，本案她分別向教育局與社會局了解，教育局卻回覆屬於刑事案件，要警察局處理，社會局認為這是學生對學生的糾紛，權責在於教育局，局處之間互踢皮球，直到她介入關心後才有積極作為，教育局人員至補習班稽查時，也未將監視器硬碟帶回，警察局認為此案有異議才將硬碟帶回協助代保管，且這家安親班為立案的補習班，照理不得違法兼辦課後照顧(安親班)的業務。

教育局表示，於1月30日掌握事件後，即派員至補習班進行稽查，現場查獲7名國小學生於補習班2樓進行午休，屬「生活照顧」安親範疇，已明確違規經營課後照顧業務，將依《兒童及少年福利與權益保障法》第76條第2項及第105條第1項規定，裁處負責人新台幣6萬元至30萬元罰鍰。另經查核江姓教學人員身分，發現補習班未於補習班管理系統中申報其師資名冊，屬違規聘任教職人員，亦將依《補習及進修教育法》第9條規定，裁處5萬元至25萬元罰鍰。至於補習班業者或教學人員未於24小時內主動通報學生吞食磁鐵情事，涉及《兒童及少年福利與權益保障法》第100條，將移請社會局依規定裁處6千元至6萬元不等罰鍰。

至於補習班未能提供事發時段監視器畫面，業者表示硬碟於事後發現毀損並送修。教育局強調，將進一步查證是否涉及刻意滅證，倘經查證屬實，將依法從嚴裁處。教育局長鄭新輝表示，教育局後續將秉持公平、公正、公開原則，持續查證並依法究責，也尊重家長依法向警方備案及提起司法訴訟的決定，請社會大眾放心。

