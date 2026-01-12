台南爭取2950萬經費 5區自來水延管工程預定12月前完工

南市經發局說，將持續與自來水公司合作，爭取補助以推動無自來水地區延管工程，解決民眾用水問題。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

改善台南部分區域無自來水問題，市府積極向中央爭取補助經費，今年獲水利署核定將施作楠西區、南化區、新化區、善化區、安定區等五行政區自來水延管工程，總經費二千九百五十萬元，預定十二月前完工，經發局說，統計一０八年至今，共爭取自來水延管工程經費達四點九億元，施作一百十三案供水延管工程，受益戶數八百七十戶。

經發局副局長蕭富仁說，南市自來水供水普及率高達百分之九十九點零六，在全國名列前茅；部分山區過去因自來水工程設加壓站、配水池相關土地取得不易、延管總工程經費偏高，加上部分住戶沒有合法的房屋使用執照，致無法順利獲水利署核定施作。

梅嶺延管工程，因地勢之故，全線十二公里共需設置十五座加壓站、十九座配水池。（經發局提供）

為改善山區用水問題，市府主動爭取中央經費並協調需求土地，陸續解決部分偏遠山區自來水延管問題；其中，今年度再順利爭取一千四百四十萬元施作「楠西區灣丘里北勢仔供水延管工程」，預計今年十二月前完工通水，將完成梅嶺風景區全線供水，解決沿線各部落及遊客用水問題外，將帶動梅嶺風景區觀光產業，有助於山區整體經濟發展。

自來水公司第六區管理處長張煥獎說明，一０六年迄今，梅嶺延管工程全線十二點二公里，共設置十五座加壓站、十九座配水池、年底可全線供水，受益戶達一百卅九戶。

經發局表示，針對無自來水地區，經發局與自來水公司第六區管理處邀集相關單位實地勘查，確認相關費用、環境條件及評比各項內容，並協助民眾取得接水相關文件，向經濟部水利署提報評比。

市府將持續編列「無自來水地區供水改善計畫－自來水延管工程」配合款，分擔評比案件工程經費，降低成本，提升評比排序，以獲水利署經費補助，推動南市無自來水地區延管工程，解決民眾飲水問題。