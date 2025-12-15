台南父吵架踹倒女兒機車 挨告判拘15天

台南一對父女長期關係不睦，今年3月底2人又吵架，父親一氣之下踢倒女兒機車損壞後照鏡及安全帽，女兒竟提告毀損與家暴，法院近日判父親拘役15天、得易科罰金。

判決指出，台南程男子與女兒長期不合常發生口角，今年3月31日晚間9時許，2人在家中又因瑣事吵了起來，程男盛怒出腳狠踹女兒停在門口的機車，機車被踢倒造成後照鏡破裂與安全帽損傷，女兒要求父親賠償約600元損失遭拒，事後竟報警提告父親毀損與家暴。

案經台南地檢署調查後，父女2人堅持不和解，檢察官排解不成依毀損罪嫌對程男起訴；案經台南地院審理，法官開庭時仍勸雙方和解，程男雖坦承部分犯行，但堅持不願對道歉賠償，女兒也不願退讓撤告，最後法官只好依毀損罪判處拘役15日、得易科罰金，全案可上訴。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

