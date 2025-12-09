台南牛肉湯店醬油現活蟑螂 衛生局稽查要求業者限期內改善
記者陳治交／台南報導
台南一家知名牛肉湯店的醬油中泡著一隻活蟑螂！衛生局派員稽查後已要求業者於十二月二十二日前改善，業者也在網路上向消費者公開致歉，將委託專業除蟲公司處理，並加強員工衛生訓練。
有民眾在社群平台PO文，在台南一家知名牛肉湯店用餐，發現醬油中泡著一隻活蟑螂，另一桌的桌面還有蟑螂爬行。更令消費者不滿的是，店家僅將有蟑螂的醬油端走，其他桌子的醬料、碗筷都沒有更換。
事件曝光後，衛生局立即派員稽查，發現店內「備用食材包覆保存」不符規定，要求業者於十二月二十二日前改善，否則將依《食品安全衛生管理法》裁罰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。
衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，注意及管理食材之儲存環境及衛生，預防病媒或環境汙染，勿將有汙染之虞食品供應消費者，確保所供應食品之衛生安全。業者向衛生局表示，未來結束營業後會將醬料放入冰箱覆蓋保存。
