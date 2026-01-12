台南牛肉湯百元買鹹蛋苦瓜 打開份量僅便當盒1/4

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南是美食之都，但有民眾到一間牛肉湯店，外帶一份現炒的鹹蛋炒苦瓜，回家打開一看，一百元的份量竟然只有佔便當盒的1/4，認為太貴了。業者解釋，熱炒的份量都是固定的，員工裝錯了大的便當盒，視覺上才會覺得少。





台南牛肉湯百元買鹹蛋苦瓜 打開份量僅便當盒「1/4」

員工拿出原本應該裝菜的便當盒（右），和裝錯的大便當盒（左）比一比，明顯小一號，表示是便當盒弄錯了，而造成視覺上的錯覺。（圖／民視新聞）

寒流報到，不少民眾都會來吃玩牛肉湯，暖暖身子。但卻有一名民眾，來到台南東區這間牛肉湯店，買牛肉湯時，外帶一份鹹蛋炒苦瓜，回家打開一看大傻眼，鹹蛋苦瓜縮在一角，便當盒看起來好空虛，這樣要價一百元，直呼份量也太少。其他民眾看到之後也是同樣反應：「很少，非常的少，不行，這樣太貴了。」另一位男生也說，「有點少，因為它看起來就沒有裝很滿，看起來就只有一點點，然後被擠到旁邊這樣而已，有點貴。」而長輩們則有不同看法，「可能是容器的問題，看起來就比較少一點。」

廣告 廣告









台南牛肉湯百元買鹹蛋苦瓜 打開份量僅便當盒「1/4」

員工也實際炒一份鹹蛋苦瓜，裝進小盒的便當盒裏，份量看起來好多了。（圖／民視新聞）

記者實際到店家詢問，員工看了照片後，馬上就知道問題出在哪裏，「他那個看起來是最大的這個，他不是這種的，他應該是紙盒裝錯，我們份量都是一樣的。」員工拿出原本應該裝菜的便當盒，和裝錯的大便當盒比一比，果然明顯小一號。員工也實際炒一份鹹蛋苦瓜，裝進小盒的便當盒裏，嗯，看起來好多了。再拿給原來的民眾看，反應大不同，「如果這樣我覺得合理，那樣就不合理」、「這樣就比較好一點，就看起來就比較滿，比較豐富這樣」，長輩也說，「以現在的物價一百應該還好啦。」員工表示，店裏所有熱炒都有秤過，份量都是固定的。因為便當盒弄錯而造成視覺上的錯覺，向消費者致歉，也強調絕對沒有偷工減料。













原文出處：台南牛肉湯百元買鹹蛋苦瓜 打開份量僅便當盒「1/4」

更多民視新聞報導

民進黨台南市長初選決戰！黃偉哲挺「他」籲做1事：讓民意展現

服務業難做! 女將燒肉店當"公廁".客因電子支付爆口角

營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」下場慘了

