台南牛肉湯「加料」活蟑螂！畫面嚇壞網友 衛生局火速進場

（社會中心／台南報導）台南知名牛肉湯店近日遭網友爆料「附贈巨大活體蟑螂」，引發大批網友熱議與疑慮。台南市衛生局今（8）日接獲通報後，立即派員前往現場稽查，針對店內作業環境、食材保存與衛生管理進行全面檢視。衛生局強調，若複查仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元至2億元。

圖／網友爆料台南牛肉湯疑似出現「巨大活蟑螂」，衛生局立即派員稽查。（翻攝 Threads）

一名網友日前在社群平台PO出照片，指稱該牛肉湯店醬料桶內竟有「活體巨大蟑螂」掙扎，整隻泡在醬汁中，畫面相當驚人，引發網友熱烈討論。不久後，一名自稱該店第二代的業者隨即發文致歉，表示對此深感自責，並將立即採取措施，包括「全店消毒、聘請專業除蟲公司、加強員工衛生訓練」，並向消費者公開致歉。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，民眾反映產品疑似含異物，涉及食品衛生風險，衛生局已即刻進行稽查。查核內容包含食材保存、器具清潔、環境衞生、溫度控制等一項項確認，若發現缺失將要求限期改善，複查不合格將依法重罰。

衛生局強調，依《食安法》第8條，食品業者的環境、設施、員工衛生及品保制度皆須符合「食品良好衛生規範準則」（GHP）。業者應落實自主管理並強化內部稽核，以確保製售食品安全衛生。

針對此次稽查結果，衛生局指出，該店具商業登記並完成食品業者登錄。現場查核顯示天花板與牆面清潔度良好，食材離地放置，層架與冰箱內部清潔度合格，冷藏食品溫度正常，抽查食材均未過期。不過「備用食材包覆保存」部分未完全符合法規，已要求業者於12月22日前改善。

業者向稽查人員回應，平時營業結束後會將醬料收進冰箱保存，並已安排於12月9日進行店內全面消毒，另聘請專業除蟲公司處理，以降低蟲害風險。衛生局提醒，食品業者應持續維護環境清潔、做好食材管理與除蟲措施，才能確保產品符合衛生標準。

衛生局也呼籲民眾，若發現餐食疑似有異物，可保留食物、環境照片或影片，並向相關單位提出反映，以協助稽查改善。

