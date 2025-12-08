台南牛肉湯「加料」活蟑螂！畫面嚇壞網友 衛生局火速進場
（社會中心／台南報導）台南知名牛肉湯店近日遭網友爆料「附贈巨大活體蟑螂」，引發大批網友熱議與疑慮。台南市衛生局今（8）日接獲通報後，立即派員前往現場稽查，針對店內作業環境、食材保存與衛生管理進行全面檢視。衛生局強調，若複查仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元至2億元。
一名網友日前在社群平台PO出照片，指稱該牛肉湯店醬料桶內竟有「活體巨大蟑螂」掙扎，整隻泡在醬汁中，畫面相當驚人，引發網友熱烈討論。不久後，一名自稱該店第二代的業者隨即發文致歉，表示對此深感自責，並將立即採取措施，包括「全店消毒、聘請專業除蟲公司、加強員工衛生訓練」，並向消費者公開致歉。
台南市衛生局副局長林碧芬表示，民眾反映產品疑似含異物，涉及食品衛生風險，衛生局已即刻進行稽查。查核內容包含食材保存、器具清潔、環境衞生、溫度控制等一項項確認，若發現缺失將要求限期改善，複查不合格將依法重罰。
衛生局強調，依《食安法》第8條，食品業者的環境、設施、員工衛生及品保制度皆須符合「食品良好衛生規範準則」（GHP）。業者應落實自主管理並強化內部稽核，以確保製售食品安全衛生。
針對此次稽查結果，衛生局指出，該店具商業登記並完成食品業者登錄。現場查核顯示天花板與牆面清潔度良好，食材離地放置，層架與冰箱內部清潔度合格，冷藏食品溫度正常，抽查食材均未過期。不過「備用食材包覆保存」部分未完全符合法規，已要求業者於12月22日前改善。
業者向稽查人員回應，平時營業結束後會將醬料收進冰箱保存，並已安排於12月9日進行店內全面消毒，另聘請專業除蟲公司處理，以降低蟲害風險。衛生局提醒，食品業者應持續維護環境清潔、做好食材管理與除蟲措施，才能確保產品符合衛生標準。
衛生局也呼籲民眾，若發現餐食疑似有異物，可保留食物、環境照片或影片，並向相關單位提出反映，以協助稽查改善。
更多引新聞報導
「放他走」馬上再詐百萬！車手狂騙2100萬還落跑兩次 8月終落網
沈伯洋帶女兒散步遇男堵路強拍！對方稱寧信共產黨：你被通緝活該
其他人也在看
日韓流感大爆發！H3N2變異株K分支更毒？遊日韓必看防疫攻略
近期若有計畫前往日本或韓國旅遊的民眾請注意，當地流感疫情正在快速升溫。專家分析指出，這波疫情爆發與多數民眾對於今年主要流行的A型H3N2變異株K分支缺乏免疫力有關。 疾管署示警，日韓兩國目前的疫健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
禽流感害死荷蘭家貓 西班牙野豬驗出非洲豬瘟
雙重動物疫病危機正悄悄從歐洲接近人類。禽流感(H5N1)疫情在中歐北歐升級，病毒甚至已擴散至荷蘭家貓和南極象海豹等哺乳動物群體；專家警告，一旦禽流感病毒從跨物種傳染，突變成有人傳人能力，就可能引發比新冠疫情更致命的大流行。同時，歐洲最大豬肉生產國西班牙也確認，9隻野豬感染非州豬瘟。西班牙豬肉產業年產值超過80億歐元，這是自1994年以來首度的疫情復燃，西國軍警聯手圍堵，就怕感染養殖豬隻，讓西班牙的豬肉出口市場全面停擺。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
氣溫驟降！竹市加開疫苗社區站「左流右新、肺鏈＋1」做防護
近期氣溫驟降，呼吸道疾病流行風險提高。為守護市民健康並提供接種便利性，新竹市衛生局12月於竹市3區加開社區接種場次，以利民眾就近接種，民眾除了衛生所以及73家合約院所接種流感與新冠疫苗外，也可就近至社區接種站完成疫苗接種，守護自己與家人健康。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
美衛生部長停推新生兒B肝疫苗 台籍前官員批「倒行逆施」
美國衛生部長小羅勃甘迺迪是知名「疫苗懷疑論者」，他任命的疫苗諮詢小組5日決議，停止建議新生兒接種B型肝炎疫苗。美衛生界台籍前官員直言，此舉「倒行逆施」，與過去幾十年背道而馳，面對未來人畜共通傳染病威脅，台灣已有完善防疫監測機制，但實驗室檢驗能力仍有加強空間。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
專家：美國疫苗政策倒退 台灣應強化診斷、監測
（中央社記者陳婕翎台北7日電）美國新生兒將不再全面打B肝疫苗，前美國CDC官員認為是「倒行逆施」，即使未來改回舊制，傷害仍不易恢復，美國不再是公衛領頭羊，台灣實驗室診斷與流行病學監測應獨立壯大。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1036
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 149
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 219
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 22 小時前 ・ 438
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 小時前 ・ 3
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 98
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 355