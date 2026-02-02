台南狼醫強吻助理還問「能放肆嗎？」 認罪賠15萬換緩刑

台南永康某牙醫診所院長趁女助理離職時伸狼爪，法官判刑6個月。示意圖。取材Pixabay

台南永康某牙醫診所蔡姓院長，去年5月初在醫師休息室內假藉發放餞別紅包，對準備離職的女助理伸出鹹豬手。蔡男不僅強行環抱、親吻，甚至還吐出令人作嘔的「可以再放肆一點嗎？」等語。台南地院審理時，蔡男眼見證據確鑿，坦承犯行並賠償15萬元，法官依強制猥褻罪判處6個月徒刑，緩刑2年。

這起職場猥褻醜聞發生在2025年5月1日晚間，永康區大灣路某牙醫診所蔡姓院長以感謝及餞別即將離職的女助理為由，將對方約進休息室內。蔡男先是遞上2000元紅包，隨後藉故張開雙臂想要擁抱。女助理起初以為這只是職場長輩的禮貌性致意，基於禮節迎合了一下，沒想到這一抱，卻是噩夢的開始。

廣告 廣告

蔡男見對方沒有強烈抗拒，竟色膽包天，開始施力環抱女助理並親吻其側臉。儘管女助理試圖閃躲，蔡男仍不收手，甚至變本加厲地拉下女助理的口罩，直接對準嘴唇強吻數秒。

最惡劣的是，蔡男在強行施暴過程中，竟然還輕浮地詢問女助理「可以再放肆一點嗎？」女助理在極度驚恐下持續反抗，蔡男這才罷手。女助理隨後立即離職，並於翌日凌晨1時30分奔向警局報案，揭發這名狼醫的真面目。

檢方調查時，蔡男在偵訊初期雖然坦承有擁抱女助理及拉下口罩親吻嘴唇一下的事實，但對於「強制」與「違反意願」的細節似乎有所保留。

當案件進入法院審理程序後，女助理拿出LINE對話紀錄，顯示女助理在案發後曾傳訊表示不適，蔡男當時不僅沒有反駁，還直接向女助理道歉。診所其他人員證實當晚女助理確實有送晚餐給蔡男，隨後發生此事。

台南地院準備程序中，蔡男選擇全面自白犯罪，承認所有強制猥褻的指控。除當庭致歉，並支付了15萬元賠償金，女助理最終同意給予其緩刑機會。

法官在判決中特別強調，蔡男無視告訴人的抗拒，強抱、強吻的行為已嚴重侵犯性自主決定權，絕非單純的性騷擾，而是刑責較重的強制猥褻罪。法官審酌蔡男先前無不良素行且犯後坦承、已補償受害者，依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金，同時宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。



回到原文

更多鏡報報導

19歲打工妹煎肉排「火大」燒毀漢堡店 這原因逆轉判賠24萬

撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄

恍神奪命！國3深夜三車連環撞 轎車遭攔腰翻覆 主駕亡、副駕命危

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光