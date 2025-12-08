台南獲「菜市場金馬獎」1128顆星 花園夜市連續三年蟬聯五星市集

【緯來新聞網】台南市今年在有「菜市場金馬獎」美譽的「經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫」勇奪1128顆星。台南市政府特別在今（8日）舉辦「2025台南樂活市集星光1000頒獎典禮」，由市長黃偉哲親自頒獎給連續三年蟬聯五星市集的花園夜市，以及今年加入五星行列的西門淺草青春新天地等名攤代表，與會者也齊聲高喊「星光1000、好市發生」，現場氣氛熱鬧。

台南市今年在「經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫」勇奪1128顆星。

黃偉哲表示，台南今年獲英國《Time Out》評選為「亞洲十大街頭美食城市」第6名，是全台唯一入選，充分展現市場與夜市攤商的實力。感謝攤商們在環境維護、料理品質與經營管理的努力，成功打造整潔友善、深受消費者信賴的市集環境。期盼未來持續精進，打造台南成為更好的美食購物城市。



經濟發展局表示，市府多年來投入市場軟硬體建設，包括耐震補強、老舊設施汰換、公廁更新，以及持續配合經濟部推動市集與名攤改善輔導，使攤鋪位環境與經營品質不斷提升。今年獲選2處五星市集、6處四星市集、35處三星市集以及7處二星市集，成績亮眼。而花園夜市穩坐五星市集寶座，西門淺草青春新天地也在今年重返舞台後，以環境衛生、組織管理與特色經營獲得高度肯定，成為今年最耀眼的五星新星。

市長黃偉哲親自頒獎給連續三年蟬聯五星市集的花園夜市。

此外，這次獲選的7處五星名攤，其中永樂市場的修安扁擔豆花深受中央評委青睞；另有19處四星名攤、258處三星名攤與45處二星名攤獲得肯定，顯示台南攤商的整體競爭力不斷提升。



市府將持續推動市集升級與行銷活動，歡迎全台民眾來台南迺菜市，體驗最有活力的市集風景。今日頒獎典禮包括立委林宜瑾、林俊憲、陳亭妃辦公室及各議員服務處皆派代表到場觀禮。

