南部中心／洪明生、張可倫 台南報導

6日在台南玉井有場露營車大會師活動，現在聚集多達200台露營車，超壯觀，每一台都有不同特色，車主們發揮創意，打造專屬於自己的小空間，畫面超療癒。

台南玉井露營車大會師活動 逾200台露營車齊聚

露營車大會師，聚集來自各地多達200台露營車，相當熱鬧。（圖／民視新聞）

打開車門，還以為是間小套房，木質裝潢超溫馨，車內一房一廳，真的像把家開上路。露營車車主：「如果要大客廳的話，我就會把椅子用起來，後面這邊如果要聚餐的話，就可以坐4到6個人，這櫃子是因為我想要增加收納，所以我們就想辦法做了一個。」車主改造空間，更有家的感覺，露營車業者週六在台南玉井，舉辦大會師活動，來自各地多達200台露營車聚集，草地上，一字排開，超壯觀。露營車大會師主辦人阿零：「其實現在玩車宿的人越來越多，也越來愈成熟，很多廠商有改裝的產品，包含車宿、床椅或者不落地的改裝都有。」露營車車主：「真的很棒，大家互相分享改裝的經驗。」

廣告 廣告

台南玉井露營車大會師活動 逾200台露營車齊聚

車主依照喜好，打造粉紅露營車，每一輛都有不同特色。（圖／民視新聞）

另外還有這台，滿滿粉紅泡泡，窗簾、椅墊、家具，全部都是Hello Kitty，可愛又療癒。而在隔壁這一輛，風格截然不同，走的是豹紋叢林風。露營車車主：「就是用豹紋自己用軟裝去做裝飾，這邊有一個簡單的水槽，這邊可以取水，然後可以在這邊做簡單的料理。」車內有水槽，也能簡單烹煮食物，鋪上床墊就能過夜，越來越多人喜歡車宿到處跑，活動吸引滿滿人潮。露營車廠商：「它有雙邊的流光，方便晚上下車的時候，可以看到我們的踏板伸出來。」車主依照自己的喜好設計，移動式的專屬小窩，開到哪住到哪，成為不同的出遊體驗。

原文出處：台南玉井露營車大會師活動 逾200台露營車齊聚

更多民視新聞報導

不爽幼兒園廣告「全美教學」卻教國台語 家長索賠百萬嘆：女兒沒能贏在起跑點

假鄰居噓寒問暖博信任 婦人被騙下載惡意APP慘失21萬元

她怨小紅書被封慘翻車 怒喊「1句」反挨轟！

