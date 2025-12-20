台南玉井「綵燈趣」音樂市集點燈 巷仔Niau添光彩

玉井「綵燈趣」活動登場，下午率先登場的夢幻泡泡秀，吸引許多小朋友開心互動。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南玉井「綵燈趣」音樂市集今(20)晚在玉井運動公園點燈，結合街頭藝人、闖關活動等，從下午開始炒熱氣氛，10公尺高的文化局大型充氣吉祥物巷仔Niau，將展出至28日，噍吧哖紀念公園與玉井運動公園的其他燈光作品，則將展出至明年元宵節。

玉井綵燈趣規劃雙場域燈光環境，包括主場地玉井運動公園及噍吧哖紀念公園，今天的活動從下午延續至晚上，包括在地的望明社區及玉井國小等單位表演、特色市集、親子互動與燈飾展演等，還有夢幻泡泡秀、造型氣球及「水果尋寶樂」集章活動，吸引許多親子參與。

晚間，滯洪池圓形球燈與巷仔Niau，在古箏樂聲陪伴下，由玉井區長顏振羽、立委郭國文及玉井區各里里長共同點亮。

顏振羽表示，此次活動結合在地文化、藝術展演與親子互動元素，吸引各年齡層民眾共襄盛舉，除了讓居民共享節慶氛圍，也展現玉井社區的凝聚力與文化特色，期盼透過活動，讓更多人走進玉井、認識玉井，進一步帶動地方觀光與產業發展。

