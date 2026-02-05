【商家指南推廣專題】

熱愛模型與玩具收藏的朋友，是否曾為尋找高品質模型玩具而四處奔波，甚至煩惱無法找到專業維修與改造服務？台南玩具模型專賣推薦品牌星辰玩具成堡，自2008年成立以來，致力提供各式來自日本、歐美的世界級玩具品牌，並兼顧玩具代工與課程推廣，讓收藏者能享受珍藏的樂趣，更能從中學習培養興趣。

星辰玩具成堡的創辦人是個熱愛合金玩具與鐵金剛系列的收藏家。2008年，他發現自己累積數十年的收藏足以開設一間店面，於是開始與廠商接洽，著手打造模型與玩具愛好者的夢想空間。然而，開店初期並非一帆風順，當時台南玩具店的數量有限，市場尚未成熟，加之玩具收藏的高成本與非必需品屬性，使早期的來客量寥寥無幾。

為了突破困境，創辦人憑藉自己的繪畫天賦，開設繪畫教學課程，並提供模型組裝空間與噴漆設備租借服務，吸引熱愛模型與藝術的消費者，逐漸建立起台南玩具模型專賣推薦的口碑。

儘管早期的發展良好，但因搬遷至新址，失去許多熟客的支持，星辰玩具成堡的經營一度陷入低谷。直到2023年底，創辦人的姪兒接手，帶來全新的網路銷售模式，並舉辦活動、抽獎及贊助比賽，整合線上與線下資源，成功為星辰玩具成堡打開更多市場。

星辰玩具成堡代理如野獸國等知名品牌，也擁有來自日本、歐美等地的多元化商品，包括熱門的高端收藏模型、經典合金玩具，以及專業工具和漆料，顧客能一次購齊所需商品。除了玩具預購與販售，星辰還提供專業的玩具代工服務與相關課程，配備完整的噴漆設備與模型組裝，聘請專業代工師授課，幫助模型愛好者完成維修與改造，甚至教授參加比賽的技巧，從零件維修到全套改造都讓顧客的收藏更具個人特色。

未來，星辰玩具成堡計劃擴展教學範圍至中部與北部，並規劃免費體驗活動，讓更多模型玩具愛好者能一同共襄盛舉。如果您正在尋找集玩具模型購買、專業代工服務與技術教學於一身的專業品牌，那麼台南玩具模型專賣推薦星辰玩具成堡就是您的最佳選擇。

店家品牌名：星辰玩具成堡

聯絡電話：06-2750927

地址：台南市北區長勝路3號

營業時間：週二-週日下午14:00-21:00，週一固定公休

官網：https://rink.cc/3saev

FB：https://rink.cc/8fnxh

IG：https://rink.cc/1pszk

LINE：https://rink.cc/ycsdp

