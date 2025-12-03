台南環保局藏金閣再傳捷報 獲114年環境教育設施場所評鑑優良

臺南市環境教育能量再創佳績。市府環保局轄管的「臺南市環保教育園區—藏金閣」，今年代表臺南參與環境部「環境教育機構及設施場所評鑑」，在全國34處參評單位中脫穎而出，獲得114年度「優良」肯定，展現本市推動環境教育的深厚成果。

圖說：評鑑委員對藏金閣推動環境教育的用心表達肯定。(圖片來源/南市環保局提供)

目前臺南共有26處環境教育設施場所，今年共有4處參與評鑑，包含臺南市環保教育園區、曾文水庫、以及首次參評的長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心、牛埔泥岩水土保持教學園區，全數獲評合格。各場域皆提供豐富多元的戶外環境學習活動，讓民眾能從體驗、探索與互動中，以更貼近生活的方式理解環境永續。

藏金閣園區位於東區，鄰近市定古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」，是全國首座活化閒置空間而成的環境教育場域。園區不僅提供校外教學服務，更長期規劃多樣化的環境教育課程，包括廢棄物回收DIY、廢棄物藝術創作、再生皂製作、廚餘堆肥應用、保麗龍網套再利用、玻璃砂水耕植物盆栽等，活動深受大小朋友喜愛，每年吸引超過700人次參與。

圖說：學員實作保麗龍網套再利用 DIY，以創意落實循環再生理念。(圖片來源/南市環保局提供)

市長黃偉哲表示，藏金閣師傅以巧手修復舊家具，讓老物件重生，是循環經濟的最佳示範；也鼓勵市民踴躍參加園區導覽與DIY課程，將綠色行動自然融入生活。

環保局代理局長許仁澤指出，本次獲獎代表外界對臺南在環境教育與資源循環推動上的肯定。未來將持續強化課程內容、深化循環示範，並與更多社區、學校及團體合作，讓永續理念更深植市民日常。

