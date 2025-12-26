台南環保新制出爐！明年7月起 2類型車輛進南科須排氣合格

明年台南市民新購電動二輪車補助方案，仍可享電池月租費補助。（台南市環保局提供／郭良傑台南傳真）

台南市環保局連續3年獲台灣企業永續獎，明年將持續推動多項新政策，維持施政績效。（郭良傑攝）

台南市環保局連續3年榮獲「台灣企業永續獎」，展望明年施政，將自115年7月1日起，出廠滿3年以上柴油大客貨車及滿5年以上燃油機車，進入南科台南園區及樹谷園區空氣品質維護區，須具備排氣檢驗合格證明或有效自主管理標章，違規者依法裁處。新購電動二輪車補助方案，可享電池月租費補助，一般民眾汰舊換新補助最高可達30200元，中低收入戶更可達36200元。

台南市環保局代理局長許仁澤說明明年將上路的新政策。（郭良傑攝）

環保局代理局長許仁澤表示，明年上路的新制還有載運廚餘的車輛、營建剩餘土石方清除機具均須在明年1月起裝設GPS設備，裝潢修繕廢棄物也須由裝鵲GPS設備的廠商車輛運送，並即時申報電子聯單。

環保局表示，114年度該局在環保設施建設、汙染防制科技化、重大污染整治等多項成果，連續3年榮獲「台灣企業永續獎」政府自願檢視報告白金級肯定，「亮麗晴空 空氣品質提升管制計畫」亦獲國發會「國家永續發展獎」，展現市府在減碳與空品改善上的具體成效。

在環保設施建設方面，城西更新爐預計116年農曆年後完工，將成為垃圾處理新生力軍，年度發電量預估達2億度以上，可供至少6萬戶家庭使用。八翁畜牧糞尿集中處理場一期114年營運以來，日均發電4177度。目前二期工程進度約40％，115年完工後，兩期合計可削減八翁酪農區約74％汙染量，改善急水溪水質。

另外，環保局全面導入科技執法，包括移動式空氣品質監測車、15處監視及縮時攝影設備，UAV巡查55處熱區，並運用AI智慧圍籬及IMP數位稽查系統。

台南市城西焚化爐更新爐預計116年農曆年後完工。（台南市環保局提供／郭良傑台南傳真）

汙染整治部分，中石化安順廠歷經16年整治，預計115年6月完工。市府成功爭取中央核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案」，總經費13億432萬元，預計於117年前清除約2.2萬公噸廢棄物，為二仁溪去污名化及提高土地利用價值邁出關鍵一大步。

為配合法規新制持續強化污染防制，明年7月1日起，出廠滿3年以上柴油大客貨車及滿5年以上燃油機車，進入南科台南及樹谷園區空氣品質維護區，須具備排氣檢驗合格證明或有效自主管理標章，違規者依法裁處。並全面實施裝修廢棄物電子聯單管理，即時掌握清運流向，提升透明度與可追溯性，防止非法棄置。

