南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

今天上午十點多，台南安平區發生驚悚的自撞車禍，一輛民間環保車左轉時車速過快，轉彎幅度過大，失控擦撞停在騎樓的五台汽車，整排車輛車尾都被撞得稀巴爛，還有變電箱也被撞倒，所幸無人傷亡。

台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒

藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。（圖／民視新聞）

監視器拍下，好幾台汽車停在自家騎樓，卻出現一台藍色環保車高速衝撞，掃過整排汽車車尾，發出一連撞巨大聲響。當地居民說，聽到砰很大聲，砰砰砰砰這樣過去，是撞到我們隔壁，我們這邊整排有五台車。看看每台車車尾都被撞得稀巴爛，最旁邊一台還撞上水泥梁柱，傷上加傷。路旁變電箱也被撞倒，現場滿目瘡痍。事發在台南安平民權路和緯路口前，這台藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。台南第四分局交通分隊小隊長葉俊麟表示，肇事車輛因左轉失控擦撞騎樓，停放五部汽車及一部機車，並波及一處民宅鐵捲門及台電變電箱，酒測值為0事故無人受傷。

廣告 廣告

台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒

環保車擦撞騎樓五部汽車，台電變電箱也被撞倒。（圖／民視新聞）

汽車好端端停在自家騎樓也遭受無妄之災，五台汽車、一台機車，加上鐵捲門和變電箱通通遭殃，現場滿目瘡痍。但好在整起車禍無人受傷，而詳細肇事原因還有待調查釐清。

原文出處：台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒

更多民視新聞報導

又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車

台南環保車失控！6車後段遭撞 變電箱也分離

警局長研究新槍走火爆頭妻！送醫途中又翻車…

