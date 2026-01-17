台南甜點節 塞爆全糖城市

全糖市長黃偉哲與大家歡度甜點節。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕永康報導

「台南甜點節」十七日在永康區圖書館新總館周邊道路全糖登場，計有一百一十攤甜點，讓空氣中灑滿甜滋滋的香氣，而台南地區的農特產品和青農的好康市集也占據一方，不讓甜點專美於前，活動一開始，現場就塞爆人潮，民眾直呼誇張，甜點名攤更是大排長龍。

由永康區公所、大東橋商圈觀光發展協會、思味行銷有限公司及台南市政府觀光旅遊局聯合主辦的「台南甜點節」，昨日在市立圖書館新總館及周邊盛大登場，全糖市長黃偉哲邀全民品嘗台南幸福滋味，現場集結百家精選甜點、職人咖啡、文創手作及年味十足的特色市集，打造專屬台南的甜蜜饗宴。

廣告 廣告

台南甜點節十七日起一連二天登場，集結百家精選甜點，感受全糖城市香味。 （市府提供）

黃偉哲歡迎大家來到一年一度盛大的台南甜點節，並指出，本屆以「香味」為主題，帶領大家展開一場前所未有的「氣味城市漫遊」。現場則設有超過百個攤位，不論是甜點、農特產品、蔬果或年貨，都能一次購足。黃偉哲也指出，許多糖廠華麗轉身成為觀光亮點，而製糖文化也延續發展成今日蓬勃的甜點產業，透過產業與文化的結合，成功打造「台南甜點節」，讓歷史、文化與美味在城市中交會。

永康區長李皇興表示，今年台南甜點節，期盼參與人潮能打破去年十二萬人次的驚人紀錄，讓活動紀錄再創新高，此外活動也透過與喜憨兒社會福利基金會合作，共同打造主視覺設計，讓更多人能一起參與公益，溫暖社會的每一個角落，也為市民帶來多元的味蕾饗宴與節慶體驗，同時讓大家齊心發揮愛心、響應善舉。

現場還有各式精緻法式甜點與創意甜品於市集亮相，展現台南甜點職人的細膩工藝與多元風味。攤位中，永康農會南大附中四健會也在現場設攤，四健會員將在學校種植的洛神花，製作洛神司康及洛神花茶、泡芙，讓大家嘗到好滋味，另外還自製苔球植物，而永康青農陳翊綾運用自己種植的小番茄及番茄，特別製作古早味的蜜餞番茄，參加甜點節。

台南市觀光旅遊局表示，此次擺攤的地點涵蓋圖書館新總館周邊，共計有一百一十攤甜點攤位參與，而這兩天也有優惠活動，包括用用悠遊付逛甜點，不只吃甜，還能領回饋、拿限定好禮，到現場還送一百元現金回饋券。活動期間到甜點節活動店家或服務台掃碼領券，單筆滿二百元就能用（限量一千五百張）。另外，滿三百九十九元送「思思糖糖杯墊」（限量二百份），滿六百九十九元送「台南甜點節限定悠遊卡」（限量四百張）。十七日現場舞台區還有精彩的歌手演唱，晶麟Uriel則演唱台南甜點節主題曲全糖生活，席克斯爵士樂團更帶動現場的爵士風情。