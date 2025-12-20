台南產業園區工廠驚傳爆炸聲！ 疑「光阻劑管線」起火

台南產業園區工廠外部起火冒出大量黑煙。（圖／翻攝畫面）

台南市安南區科技一路的台南產業園區內一間工廠，20日下午2時14分許發生火警，現場一度傳出爆炸聲響。消防局獲報後出動19輛消防車、38名警消及6名義消到場搶救，火勢於下午2時38分成功控制，所幸無人受困或受傷。

消防局接獲報案，員工稱廠內有起火情形，並曾嘗試自行撲救但未果。消防人員於下午2時25分抵達現場後，由小隊長及大隊長指揮佈署水線，進行分區警戒與周邊防護，同時清查廠區人員動線。

據悉，下午2時28分初步確認起火點與光阻劑相關管線有關，溶劑已完成阻斷處置；2時29分火勢一度侷限於外部區域，但於2時33分外部突然全面燃燒，並傳出爆炸聲響。消防人員隨即加強灌救、持續確認是否有人員受困，同時進行周邊冷卻，防止火勢延燒至廠內設備。

經持續灌救後，火勢於下午2時38分控制，燃燒面積約2平方公尺。後續現場留置1、2梯次警戒人力持續降溫監控，防止復燃。

消防局已通報消防署及相關局處，並通知警方、環保局、台電、自來水及瓦斯公司協助因應。詳細起火原因與財物損失，仍待進一步調查釐清。

