台南產業園區年度防災因應演練

▲南市經發局副局長蕭富仁說明各產業園區年度防災因應演練，針對不同產業別規劃不同煮軸，強化防災意識降低公安事故災害損失。（記者李嘉祥攝）

近年產業發展及產品製程多元化，產業園區內發化學品災害危害機率加大，增添園區廠商經營管理挑戰；臺南市政府經濟發展局針對所轄產業園區進行年度防災因應演練，因應不同園區產業特色規劃緊急應變演練，整合機關與工業區廠商資源，建立完整有效事故通報系統，降低工安事故災害損失。

市長黃偉哲表示，南市災害防救辦公室秉持防災、救災、減災等面向專責推動，產業園區防災演練是城市韌性重要一環，可增強面對工業災害準備與應變能力，於災害發生第一時間迅速控制，避免危及周遭工廠及居民生命財產安全，也能建立橫向聯繫，熟悉災害應變流程及對口，保障廠商經營環境。

經發局長張婷媛說，南市有八十一處工業區，其中局內轄管樹谷園區、永康科技、柳營科技、新吉及七股科技工業區等五處產業園區，各工業區潛在各式各樣風險；柳科因應產業別舉行化學火災演練，樹谷鄰近南科以氣體管線外洩為主軸進行演練；永康科工區進駐廠商最多，以常見電器走火演練為主題；為加強演練效果並請消防局支援，應對水、電、天然氣等主題出動工程車。

副局長蕭富仁指出，透過聯合演練可使參加人員相互學習交流，有效建立廠區人員危害預防與應變觀念，並能從中學習作業安全技能及意外發生應變處理能力，未來將逐步推廣至各園區，加強各產業園區包含火災、地震、氣體管線、暴雨等各面向的防災演練，建立年度災害演練機制及橫向聯繫窗口清冊建立，落實防災避險機制。