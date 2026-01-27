台南男分手男友恐嚇「公開激戰片」 認了：不爽害染病

台南一名男子與男友分手後，傳訊恐嚇其家人，揚言要公開性愛影片。（示意圖，非當事人／pexels）





台南一名男子小虎（化名）與男友阿雄（化名）分手後，小虎竟遷怒於阿雄父親，不僅打電話恫嚇要公布阿雄的性愛、吸毒影片，讓其「變成廢人」，事後又傳訊勒索，宣稱阿雄簽有5000萬本票，揚言奪取祖產。台南地方法院審理後，依兩項恐嚇危害安全罪，判處小虎應執行拘役80日，得易科罰金。

判決書指出，小虎與阿雄原為情侶關係，兩人發生感情糾葛後，小虎心生不滿，於民國112年4月間，打電話給住在台南麻豆的阿雄父親，恫嚇道，「我錄的影片、簽約文件會公諸於世，阿雄就會變成廢人，你們家也就完了」、「我要把你們家都毀掉」等語，更揚言手中握有阿雄的私密、吸毒影像，讓阿雄父親與阿雄均心生畏懼。

廣告 廣告

小虎於114年4月間，又透過LINE傳送多則訊息騷擾阿雄父親，宣稱阿雄簽了5000萬本票給他，「你的祖產就盡快過繼給他吧，不然他怎麼還得起」，更進一步威脅要將「背叛證據」及影片發送給阿雄親戚，直言「我在考慮讓你兒子消失在輿論中」。阿雄父親不堪其擾，憤而報警提告。

法院審理時，小虎坦承有說過這些話及傳送訊息，但矢口否認有恐嚇犯意，辯稱是因為阿雄「隱瞞病情」導致他遭感染，承諾陪同就醫卻避不見面，是希望阿雄出面或請阿雄父親約束兒子行為，才會出此下策。

法官認為，小虎為成年人，應知悉循合法管道解決糾紛，卻恣意以言語及訊息恐嚇被害人，內容包含散布私密影片、毀壞名譽及財產等惡害通知，客觀上已足使人心生畏懼。考量小虎犯後否認犯意，試圖將罪責推給前男友，難認有悔意，且現無業、靠存款生活，最終依兩項恐嚇危害安全罪，分別判處拘役40日及50日，合併應執行拘役80日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

他因「太持久」被分手！還被禁止自行解決崩潰：想不通

正妹分手被前男友索討代墊家電款旅費 法官憑LINE一字判她還16萬

男友一句話看清7年感情 她心碎提分手：爸爸最後的禮物

