台南男墜3米深魚塭 哥目擊急求救…尋獲已成冰冷遺體

台南一名男子墜落魚塭溺斃。（圖／東森新聞）





台南市六甲區日前發生溺水命案。64歲吳姓男子在魚塭作業時疑似不慎落水，消防獲報從3米深的池水撈獲吳男，可惜吳男送醫後仍宣告不治。

六甲消防分隊表示，9日下午16時58分接獲民眾落水通報，出動8車1船艇共15人，並於傍晚17時14分抵達現場。目擊落水的吳男哥哥表示，弟弟在竹筏上作業時疑似失去平衡落水，消防隨即下潛並在17時17分接觸到吳男、17時19分將吳男打撈上岸。

可惜吳男被尋獲時已失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治。消防局提醒，冬季氣溫低落、魚塭作業常涉及不穩定載具，民眾務必注意作業安全，穿著救生衣、避免單獨操作，以降低意外風險。

