台南男嬰失蹤陳屍大排 檢方聲押生父、同住女子

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市1名男嬰遭通報失蹤，警方昨晚在新市區大排尋獲遺體。警方今天將方姓生父及同住的凌姓女子移送法辦，台南地檢署今晚訊後，向法院聲押禁見。

台南市政府衛生局與社會局因無法聯繫方男，且男嬰去向不明，通報警方協尋，昨晚才在新市區大排尋獲男嬰遺體，今天依遺棄屍體罪嫌送辦方男、凌女。

南檢則在台南市立殯儀館相驗男嬰遺體，且進行解剖。初步認定男嬰死亡多日，且身上有多處不明傷勢，須待法醫解剖鑑定報告及調查其他事證，才能認定明確死因。

南檢也偵訊方男、凌女，訊後以涉犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利及權益保障法第112條第1項之成年人故意對兒童犯殺人之重罪，嫌疑重大，且有勾串共犯及逃亡之虞，晚間向台南地院聲請羈押禁見。（編輯：黃世雅）1141219