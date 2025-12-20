台南男嬰失蹤陳屍大排 檢聲押生父與同住女子獲准

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市1名男嬰遭通報失蹤，警方18日晚上在新市區大排尋獲遺體，昨天送辦方姓生父及其同住凌姓女子，台南地檢署訊後聲押，台南地院今天裁定羈押及禁止接見、通信、授受物件。

台南市政府衛生局與社會局因無法聯繫男嬰雙親，且男嬰去向不明，通報警方協尋，警方18日晚上在新市區大排尋獲男嬰遺體；南檢昨天相驗解剖，初步認定男嬰死亡多日，且身上有多處不明傷勢，須待法醫解剖鑑定報告及調查其他事證，才能認定明確死因。

廣告 廣告

南檢調查，男嬰、方姓生父、林姓生母及凌姓女子同住；方姓生父、凌女被送辦後，檢方以涉犯刑法、兒童及少年福利及權益保障法之成年人故意對兒童犯殺人之重罪，嫌疑重大，且有勾串共犯及逃亡之虞，昨晚向台南地方法院聲請羈押禁見，林姓生母則被限制住居。

台南地院今天認定方姓生父、凌女未將男嬰送醫，也不報警，反而將屍體包裝、棄置於自認不會被發現的地方，供詞明顯前後不一、彼此不合，和證人供述也有歧異。此外，男嬰剛出生數個月，毫無抵抗能力，疑有屢遭傷害，新舊傷併存。

因此，台南地院裁定方姓生父、凌女羈押，並禁止接見、通信、授受物件，全案可抗告。（編輯：李錫璋）1141220