台南男嬰遭棄屍排水溝 生父與同居人聲押獲准

台南一名男嬰出生5個月來，從未依規定施打疫苗，社會局訪查未果通報警方，永康分局警員前晚找到男嬰父母方男、林女及凌姓同住人，才知男嬰已死亡，屍體被遺棄在新市區一處排水溝；檢方調查後認定方男及凌姓同住女子犯罪嫌疑重大，向台南地方法院聲押獲准；同時要求林姓生母須在特定地點等候訊問，不得失聯。

檢警發現，該名男嬰的父母是列冊的經濟弱勢，平日居無定所。男嬰5個月前出生後，一直沒有施打疫苗，社會局報請永康警分局協尋該對父母及男嬰的下落。警方以車牌號碼追人，18日晚間在台南市永康區找到父母，卻沒有發現男嬰的蹤影，經多方探詢和調查，這對父母才說出小孩已經死了，又聲稱怕屍體在租屋處有臭味，會被房東趕出門，才遺棄屍體。屍體在新市區一處排水溝被發現，研判應在11月即死亡。

檢警昨解剖，男嬰生母林女配合相驗，一度哭了出來，但仍未說明整起事件。解剖結果發現男嬰為非自然死亡，認為生父方男和同住人凌女嫌疑重大，向法院聲請羈押。

台南地院表示，訊問被告2人後，綜合其供述、證人證述及卷證內證據資料，認為2人共同涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意對兒童犯傷害罪或傷害致死罪、過失致死罪、遺棄屍體罪，嫌疑重大。

法院指出，林男與凌女未將男嬰送醫，也沒報警，反而將兒童屍體包裝、棄置於自認不會被發現之處，屬湮滅證據之行為，卷內資料也顯示還有其他湮滅證據行為。加上2人供述前後不一、彼此不合，與證人說法也有差異，認為被告2人有羈押並禁止接見、通信、授受物件的必要。

法院表示，被害男嬰僅出生數月，毫無抵抗能力，且依通報內容，本案前就疑似屢遭傷害，新舊傷併存，衡量重大公益及偵辦進度及相關事證後，認為有羈押禁見必要。

