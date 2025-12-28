台南男嬰遭虐腦出血！托育黑幕曝光 2名保母遭羈押禁見

台南一名未滿1歲的男嬰疑似在托育期間遭到不當對待，送醫後發現腦出血的傷勢。（示意圖，取自Pexels）

台南市麻豆區驚傳虐童案件，一名未滿1歲的男嬰疑似在托育期間遭到不當對待，送醫後發現出現腦出血等嚴重傷勢。警方6日接獲通報後立即介入調查，並在掌握相關事證後，將涉案的2名保母拘提到案。檢方認定2人涉嫌重大，且有湮滅證據、串證之虞，已向法院聲請羈押並獲准。

男嬰為何會腦出血？

警方指出，案件曝光後即由麻豆分局成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。初步調查顯示，該名男嬰是在私人托育場域內疑似遭受不當對待，才導致腦出血傷勢，目前仍在醫院接受治療，相關傷勢成因及實際施虐情節，仍有待進一步釐清。

調查過程中，警方也發現，涉案的2名保母疑似不僅對男嬰動粗，托育場所內其他多名幼童，也可能曾遭不當對待。為確保幼童安全，警方已主動聯繫相關家長，安排幼童前往醫院驗傷，並依法受理報案與告訴，相關調查同步進行中。

是否還有更多受害幼童？

麻豆分局表示，目前全案仍在司法偵辦階段，涉案動機及實際情節尚待釐清，但警方對於任何傷害兒少的行為，均會依法究辦、嚴懲不貸，同時也呼籲家屬，若發現幼童有異常傷勢或情緒反應，應即時向相關單位通報，共同守護兒少安全。

台南市社會局表示，已就本案依法提起獨立告訴，並全面配合司法調查，同時持續關心男嬰與其他幼童的醫療復原情形。若經查證，2名保母確實違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定，最重可裁處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並依法廢止其居家式托育服務登記證書。社會局強調，市府對於任何傷害兒童與少年之行為，絕不姑息。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

