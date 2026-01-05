台南男子吸膠砍殺友人 判刑11年定讞

（中央社記者謝君臨台北5日電）台南陳姓男子不滿收留他的賈姓友人常出言辱罵，吸食強力膠後持刀砍殺對方。賈男未就醫多日後身亡，一二審依殺人未遂罪判陳男11年徒刑、刑後監護5年，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，陳男於民國113年1月30日出獄後，向賈男借住台南市仁德區住處，因不滿常遭對方辱罵，同年2月2日吸食強力膠後，持菜刀朝賈男頭部後方猛砍至少11刀，造成賈男頭部外傷併發慢性出血。

根據判決，陳男行凶後誤認賈男死亡，攜刀徒步逃逸。1樓房客9天後未見賈男下樓活動而報警，警員曾登門關心，但賈男說已服藥而未就醫。1樓房客9天後又未見賈男而上樓查看，才知賈男死亡。

廣告 廣告

台南地檢署解剖鑑定，賈男因頭部遭人持銳器砍殺，導致慢性出血，因失血過多引發低容積性休克而死亡，推估死亡時間應是陳男行凶後10天至13天，依殺人未遂罪嫌起訴陳男。

台南地方法院國民法官法庭審理期間，檢察官及辯護人都主張陳男以菜刀砍殺造成的傷勢並不足以致命，被害人死亡的主要原因在於始終拒絕就醫。合議庭多數意見接受檢察官及辯護人觀點，認為本案應成立殺人未遂罪。

一審認為，陳男因細故對好意收留的友人行凶，有恩將仇報情形，且手段殘暴，並審酌陳男罹患強力膠引起的認知障礙症，並非身心健康之人等情狀，依殺人未遂罪判處有期徒刑11年，刑期執行完畢或赦免後監護5年。

陳男認為量刑過重提起上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，去年9月17日駁回上訴，維持一審罪刑。

案經陳男上訴三審，最高法院去年12月30日駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1150105