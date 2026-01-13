台南男子多重疾病血糖難控 醫擬個人化照護助改善
（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市59歲男子因糖尿病長期控制飲食與服藥治療，後來又罹心血管疾病及腎臟病，出現餐後血糖上升難以控制情況，醫師以口服藥加低劑量腸泌素等個人化照護，成功維持生活品質。
奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧今天在院內衛教宣導會表示，患者在48歲時被診斷出第二型糖尿病後，長期嚴格飲食控制與複方口服藥物治療，原本糖化血色素控制良好，後來陸續檢查出無症狀腦中風及慢性腎臟病，雖升級口服藥，去年起仍出現餐後血糖上升明顯情況。
彭瓊慧表示，經評估後保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上低劑量腸泌素，兼顧控糖及保護腎臟與心血管，目前患者僅需每週最低劑量腸泌素，糖化血色素與腎功能皆穩定，能維持正常生活品質。
她說，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，因臨床上有卓越減重效果具高知名度，最初是為治療糖尿病研發，機轉在於「血糖高時才促進胰島素分泌」，空腹時不會刺激胰島素，單獨使用幾乎不會造成致命低血糖，但與胰島素併用仍有低血糖風險，連續性血糖監測器可成為搭配重要安全裝置。
她說，使用腸泌素的病人，因需每4週調整劑量，確認有效劑量可能需2至3個月，建議至少每月佩戴一次連續性血糖監測器以確認療效。
彭瓊慧指出，第二型糖尿病人同時有過重或肥胖問題，可優先考慮腸泌素治療，因為體重控制是控糖核心，若病人又是心血管疾病高風險族群，使用腸泌素可降低未來心血管事件與死亡風險，另外，特定腸泌素甚至能改善蛋白尿、延緩慢性腎臟病、降低洗腎風險。
彭瓊慧提醒，對於年紀較大、糖尿病病程較久、胰臟已無足夠胰島素分泌能力的病人，腸泌素降糖效果有限，仍需胰島素輔助，此外，若使用腸泌素前已經長期血糖控制不佳的口服藥病人，胰臟功能可能因高血糖受損，使腸泌素效果不佳，建議由專業醫師協助擬定適當治療方式。（編輯：李亨山）1150113
