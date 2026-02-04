台南男子拿刀隨機攻擊路人 男女走斑馬線被砍

台南發生足體養生館上班的男子，持上班用的足療刀隨機砍人。（圖：六分局提供）

台南市昨（3）日晚間發生駭人聽聞的砍人事件，一名男子因感情因素情緒不穩，竟拿著工作用的刀子在斑馬線上隨意亂砍，兩名路人分別受到攻擊而受傷，其中一名傷者緊急跑到警察局報案，轄區警察趕往處理，迅速將嫌犯壓制並加以逮捕，傷者則被緊急送醫救治。

第六分局副分局長林佳輝表示，昨天晚間8點20分左右，一對互不認識的男女行經台南市金華路斑馬線，遭到一名在附近足體養生館上班的男子，持上班用的足療刀，先劃傷男子的腹部、再劃傷女子的背部，受傷的男子趕緊向派出所求助，警方迅速壓制逮捕嫌犯，並聯繫119將傷者送往成大醫院救治，嫌犯受到輕傷送往郭綜合醫院治療。

警方初步調查，這名男子疑似近期因感情因素，整個人精神恍惚，至於為何竟拿著上班用的工作刀傷人，作案動機警方正積極調查中。（陳婉玲報導）