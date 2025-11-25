台南男子攝護腺肥大困擾多年 拉開手術助保性功能

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南一名55歲男子受攝護腺肥大症狀困擾多年，因藥物治療沒有改善，又擔心接受傳統手術可能影響性功能，經醫師評估後採用攝護腺拉開手術，術後症狀獲改善，並擺脫藥物副作用。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚今天在院內衛教宣導會表示，這名病患長期受解尿不乾淨、用力解尿及尿流速極慢等下泌尿道問題困擾，經門診檢查後確認為攝護腺肥大，體積約50毫升，給予藥物治療後雖改善排尿順暢度，但卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用。

林才揚表示，經調整藥物後情況仍未改善，因此建議病患進行手術治療。考量病患希望保有正常射精功能，最後決定採用攝護腺拉開手術，術後病患明顯感受排尿更順暢、乾淨，也不再受藥物副作用困擾。

他說，良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，根據歐洲泌尿學會指引，良性攝護腺肥大的下泌尿道症狀治療應採循序漸進方式，初期建議採用保守治療，包括飲食與生活習慣調整，如減少咖啡、酒精攝取及避免睡前大量喝水，約有79%病人在5年內症狀可保持穩定。

林才揚指出，若症狀未改善，醫師會依攝護腺大小與症狀嚴重度進行個別化選擇，可能使用單一藥物或藥物組合，必要時再考慮手術。

他說，藥物及手術治療都可能帶來副作用，尤其是在射精與性功能方面，對病人生活品質造成二次打擊，而攝護腺拉開手術是不切除攝護腺組織的微創手術，透過植入永久性裝置，將肥大攝護腺葉向兩側拉開，從而形成較寬尿道通道，改善排尿流速。手術過程僅需靜脈麻醉，約10至30分鐘可完成。

林才揚指出，此手術可較快恢復日常生活，並適合希望保留性功能、攝護腺體積中等（約30至80毫升）、對藥物治療效果不滿意又不願接受傳統手術病人，也適合無法停用抗凝血藥或有高出血風險族群，但不適合攝護腺體積過大病人，術前應接受專業醫師詳細評估，選擇最佳治療方式。（編輯：黃世雅）1141125