台南男子質問債務涉持刀殺人 二審仍判18年

（中央社記者張榮祥台南20日電）男子郭哲宏民國113年2月偶遇前台南市學甲區三慶里長李坤明，質問債務問題未果，持刀刺殺對方，一審被判18年，郭哲宏不服上訴二審，台南高分院今天駁回，維持原判。

郭哲宏因殺人案，台南地方法院去年7月國民法官判決有期徒刑18年，且在執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式施以監護5年。郭哲宏不服上訴二審，台灣高等法院台南分院今天駁回，全案可上訴。

郭哲宏是學甲區三慶里民，113年2月騎車偶遇李坤明，當下質問債務問題未果，持水果刀朝對方連刺數刀，李坤明送醫不治。郭哲宏自認李坤明欠錢，交談過程中因一時氣忿才持刀攻擊。

台南高分院認定郭哲宏下手力道猛烈，看見李坤明大量流血後也未救助，反而轉身騎車快速離去，主觀上是基於殺人的確定犯意，因此駁回上訴，維持原判。（編輯：李淑華）1150120