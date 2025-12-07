台南男子違停被開單持斧頭砍傷女警遭聲押 曾因妨害公務被判刑
黃偉哲：市府將協助受傷員警提告 絕不允許任何暴力行為
台南市警察局第一分局黃姓女警昨天（6日）晚間在東區取締違規停車，完成舉發違規車輛準備離去時，遭駕駛林姓男子持斧頭攻擊，造成雙臂及背部撕裂傷，送醫治療後無生命危險。台南市警局表示，同行員警當場逮捕林男，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。南檢查出林男曾在民國105年因妨害公務被判刑，今天訊後依殺人未遂等罪嫌向台南地院聲請羈押。
台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸告訴中央社記者，檢察官以林男涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，偵訊後向台南地方法院聲請羈押。
檢警調查發現，林男曾在105年間因不滿車輛被拖吊，持登山刀妨害員警執行公務被判刑。
台南地方法院判決書指出，林男因不滿車輛遭拖吊心生不滿，以強暴手段妨害公務員執行職務，致執行勤務警員右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等傷害，所為影響社會秩序及公權力之執行，處有期徒刑4月，得易科罰金，扣案登山刀沒收。
台南市政府警察局第一分局分局長章振國稍早告訴中央社記者，德高派出所員警昨晚8時許前往東區崇德路處理違規停車案件時，依法舉發違停且未熄火自小客車，一名男性駕駛返抵現場後收受標示單。
章振國表示，女警準備離去時，男子突然持器械攻擊女警背部，同行員警立即將男子壓制逮捕，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。
他指出，受傷女警經送醫縫合治療，無生命危險。警察依法執行公權力絕對不容許挑戰，對於不理性民眾暴力行為予以嚴正譴責並依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴。
台南市長黃偉哲7日透過臉書（Facebook）發文表示，公權力不容挑戰，警方已將嫌疑人依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，市府也會協助受傷員警提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府人員安全與尊嚴。
案發後，台南市警察局長林國清表達關切，派督察趕赴第一分局慰問受傷女警，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍也到場慰問。
