台南男子遭毆打電擊丟包醫院死亡 2人判無期定讞

（中央社記者謝君臨台北10日電）台南李姓男子疑因債務糾紛遭曾仁宏、張峻嘉等4人毆打、電擊後丟包在醫院死亡。一審、二審均判曾、張無期徒刑，另2人分別判處14年、14年6月徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。

台南地檢署調查發現，曾仁宏與死者李男有債務糾紛，於民國113年2月1日晚間約李男至台南新營區談判，張峻嘉、黃信雄、李家瑞同在場，因談判過程對李男心生不滿，4人分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李男，甚至對李男持續電擊。隔日李男被載到醫院丟包，不治死亡。檢方依傷害致死罪起訴4嫌。

案經台南地方法院國民法官庭審理，114年4月28日宣判，其中曾仁宏、張峻嘉犯傷害致死罪，且為累犯，皆處無期徒刑並褫奪公權終身；李家瑞、黃信雄分別判處14年、14年6月有期徒刑。

台南地院判決指出，被告4人所為均犯刑法傷害致死罪，且為共同正犯，曾仁宏雖符合自首，但自首目的是要袒護其他被告，更試圖掩蓋真相，刻意誤導檢警辦案方向，所以不能依自首規定減輕刑度。其他被告則從案發至今均否認有一同參與犯案，互相掩護，意圖逃避司法責任，沒有任何深刻反省意思。

案經上訴二審，由台灣高等法院台南分院審理，於去年10月28日駁回上訴，維持原判。台南高分院判決指出，本院立於事後審查的立場，審查國民法官第一審判決對被告的量刑，認尚無量刑顯然不當等情事，應予維持，被告仍執前詞，提起本件上訴，均為無理由，應予駁回。

全案上訴最高法院，最高法院審理後，認為二審判決並未違背法令，於本月4日駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1150210