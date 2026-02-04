台南男子金華派出所前持刀攻擊釀兩傷 檢訊後聲請羈押
台南市陳姓男子昨天晚間8時許在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，陳男也劃傷自己，其中一名傷者逃至派出所求救，陳男還尾隨至派出所外，警方迅速衝出制伏逮捕。警方今天（4日）上午將陳男送辦，台南地檢署下午訊後聲請羈押。
台南地檢署今天表示，陳男昨天晚間在南區健康路、金華路口持刀攻擊2名路人，造成一名傷者後背穿刺傷，另一名傷者穿透性腹部外傷併胃破裂，遭警方當場制伏逮捕。檢方訊後認定陳男涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。
據了解，29歲陳男是案發當地附近養生館員工，昨晚8時許在南區金華派出所前方路口斑馬線上，持足療刀攻擊路人，造成2人受傷，男性傷者逃到派出所求救，陳男還尾隨到派出所外，隨即遭警員衝出制伏。
台南市消防局獲報趕往救援，將陳男及2名傷者送醫，3人均意識清醒。陳男大拇指有1.5公分傷口；另兩名傷者分別是61歲李姓男子，腹部有穿刺傷；32歲葉姓女子背部穿刺傷，兩人送往成大醫院接受醫療照護，葉女傷勢穩定，李男則在術後移至加護病房，持續觀察治療。
責任主編：于維寧
