台南男性侵2女遭判刑 出獄後又對女同事下手

台南一名男子阿蝻（化名），2007年於假釋期間連續性侵2名女子，遭判刑出獄後再犯性侵罪。（示意圖，非當事人／pexels）





台南一名男子阿蝻（化名），2007年於假釋期間連續性侵2名女子，遭判刑12年，沒想到出獄後未悔改，再度於今（2025）年強闖女同事小芬（化名）的房間，對其施暴並性侵得逞。近日台南地院依侵入住宅強制性交罪，判處阿蝻有期徒刑10年，可上訴。

判決書指出，阿蝻與小芬為同事關係，小芬就住在與辦公室相連、有獨立鐵門的房間內。今年5月某日下午，阿蝻看到小芬獨自在辦公室內，竟將她推進房間侵犯，期間小芬強力反抗，但遭到阿蝻毆打、威脅性命，最終性侵得逞，事後小芬驗傷並報案提告。

雖然辯方主張應依《刑法》第59條之規定減刑，但法官指出，阿蝻曾在2007年假釋期間，先後對2名女子犯侵入住宅強制性交罪及強制性交罪，與所犯他罪合併定執行刑12年確定，2018年8月30日刑期滿執行完畢後，竟再犯此案，認為阿蝻自我約束力薄弱、惡性重大，不符減刑之條件。

台南地院審理後，認定阿蝻侵入住宅強制性交罪成立，判其有期徒刑10年，可上訴。

