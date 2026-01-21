記者林昱孜／台南報導

台南男控妻外遇求償百萬，法官駁回：法律沒配偶權，婚姻不該如此清算。（示意圖／Pixabay）

台南一名林姓男子指控妻子出軌，不只與小王出遊、上摩鐵，還以「老公、老婆」互相稱呼，氣炸提告求償百萬元。台南地方法院審理後，認為法律上沒有「配偶權」的概念，且國家公權力不應強行介入人民情感，最終判決林男敗訴。

林男主張，前妻與他在婚姻存續期間感情生變，卻與另一名男子過從甚密，不僅出遊、上摩鐵，還疑似發生性行為，嚴重侵害其配偶權。前妻則反駁，婚姻早已名存實亡，前夫不只曾出軌，還忽略自己對家庭的付出，且夫妻是獨立個體，不應視為對方的附屬品，不該承認這種隱含「獨占、使用」意涵的權利。

台南地方法院針對此案審理，法官撰述上萬字判決文，認為法律上不存在配偶權，婚姻為雙方契約，國家權力不應以自我設定的價值，強迫當事人接受，若用金錢賠償衡量婚姻是否圓滿，就像是「毒鴆虐藥」，不但無法挽回感情，反而加速婚姻關係的碎裂。

法官認為，通姦雖已除罪化，但民事求償不應成為變相的道德審查工具。法官認為應將感情與婚姻的定義權還給人民，不應強行將自我預設的婚姻價值套入，再以侵權行為法介入審查，最終僅以一筆金錢將人民的婚姻「清算了結」，駁回林男求償。全案可上訴。



