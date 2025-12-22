台南男日式變裝徒步環島！揹「60CM京都武士刀」現身九份引驚慌

記者陳佳鈴／新北報導

22歲男子是日本武士刀迷，揹著長達60公分的武士刀，遭警方逮捕。(圖/翻攝畫面)

受日前台北車站無差別攻擊事件影響，全台治安神經緊繃。新北市九份老街附近今（22）日中午驚傳一名身著日式變裝的男子，身背長達 60 公分的武士刀在山路遊蕩，引發大批遊客不安報案。瑞芳警分局不敢大意，立即出動 7 名警力採取「上下包圍」戰術，在九份山區成功攔截該名陳姓男子，全案訊後依恐嚇公眾安全罪嫌移送法辦。

警方調查，該名 22 歲陳姓男子並無前科，自稱是一名「徒步環島愛好者」。他於11月19日左右從台南出發，一路南下屏東再由東部北上。19日下午，他身穿日式變形制服及劍道燈籠褲抵達九份投宿，今日上午 11 時許退房後準備繼續行程，不料其揹的60公分武士刀因造型醒目且刀頭尖銳，在九份山路徒步時嚇壞不少民眾，紛紛撥打 110 求助。

瑞芳警分局獲報後，立即調派九份及瑞芳派出所共計 7 名警力馳援。為確保觀光區遊客安全，警方採取專業的上下包圍策略，迅速鎖定陳男並要求其配合盤查。

警方採取專業的上下包圍策略，迅速鎖定陳男並要求其配合盤查。(圖/翻攝畫面)

陳男受檢時態度配合，表示攜帶刀具純屬「個人審美興趣」，並非意圖攻擊。警方初步檢視發現，該刀具是陳男今年初於日本京都以約2萬6,000日圓（約台幣 5,500 元）購入。雖然刀刃長約 60 公分且未開封，但刀尖極為銳利，仍具備高度危險性與威脅感。

瑞芳警方強調，雖然陳男宣稱是藝術裝扮與環島挑戰，但在社會治安高度敏感的時期，攜帶具殺傷力之物品於公共場所遊走，已嚴重影響公眾心理安寧並觸犯法網。警方除扣押該把武士刀送交鑑定其是否符合《槍砲彈藥刀械管制條例》規範外，全案也先行依恐嚇公眾安全罪移送基隆地檢署。

