南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南兩名男子因為爭風吃醋在網路互嗆，其中一方為了治療痔瘡就醫，不但透漏自己就在醫院，還逞口舌之快要對方有種就來。對方真的夥同朋友到醫院堵人，雙方就在停車場狹路相逢，展開追逐衝撞，過程中還一度對空鳴槍。警方獲報後不到12小時就將開槍嫌犯逮獲。

２名男子因為爭風吃醋在網路上隔空互嗆，莊姓男子就醫時留言人在醫院、有種就來，黃姓男子於是與同夥友人到醫院圍堵。（圖／民視新聞）

兩台汽車在醫院停車場狹路相逢，其中一方右轉想走，遭到對方直接衝撞，雙方在停車場展開追逐，過程中還傳出槍響。當地民眾說有聽到砰一聲，還以為是車禍。事發地點在台南新樓醫院停車場，兩名男子因為爭風吃醋在網路上隔空互嗆，莊姓男子到醫院治療痔瘡時，還直接留言人在醫院、有種就來，黃姓男子於是與同夥友人到醫院圍堵，莊姓男子眼見自己一對二情勢不利，於是對空鳴槍嚇阻。

警方12小時內聯合學甲分局警力，成功將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案。（圖／民視新聞）

南市警麻豆分局副分局長劉行五說，事發後警方隨即成立專案小組查緝，並於12小時內聯合學甲分局警力，成功在台南市學甲區，將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案，並查扣涉案的改造手槍，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

原文出處：台南男痔瘡住院嗆「不服來戰」 仇家殺進停車場還開槍

