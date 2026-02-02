台南男童疑遭同補習班學生逼吞磁鐵 市府啟動調查

（中央社記者楊思瑞台南2日電）國民黨台南市議員林燕祝接獲陳情，民眾指稱6歲兒子在補習班遭另名11歲男童逼吞約10元硬幣大磁鐵，台南市教育局指出，此案已由學校組成霸凌小組調查，並對補習班缺失開罰。

林燕祝今天上午陪同6歲男童父親召開記者會，男童父親表示，1月27日晚間發現孩子情緒低落，晚餐吃不下，進一步詢問才得知，當天下午在補習班曾與另一名同校男童發生衝突，被逼迫吞下異物，隨即帶到醫院檢查，確認胃腸中有一顆小磁鐵。

廣告 廣告

男童父親表示，當天晚間與補習班業者聯繫，希望能看監視器畫面釐清事實，業者原說隔天才能看，隔天再聯絡時，對方改變說法指稱監視器硬碟損壞，而當事男童是這家補習班老師的孩子，對方家長僅回應小孩不可能做這種事。

男童父親表示，醫師目前先以藥物協助讓磁鐵順消化道排出，孩子近日情緒低落，常喊肚子疼，並會從睡夢中醒來，直說害怕磁鐵一直卡在肚子裡。

林燕祝表示，受害男童家長1月28日曾到警局通報此事，但誤以為要到地檢署才能提告，雖未完成報案，警方仍協助通報到社會局，但之後市府相關單位都沒有與受害男童家長聯絡，讓受害家庭覺得相當無助，直到她30日接獲陳情並向教育局詢問，教育局才得知此事，市府單位橫向通報機制顯然有問題。

教育局副局長楊智雄表示，本案是學校導師於1月29日上午接獲疑似受害家長訊息，內容指稱學生在補習班遇上一些事情，將先向警察局備案處理，導師隨即回訊並嘗試聯繫家長，但未獲家長即時回應，導師察覺有異，當天下午致電補習班，才得知有學生吞食磁鐵事件。

楊智雄表示，校方在獲悉屬校外學生衝突事件後，於1月30日完成校安及社政通報，通報時間符合24小時期限規定，至於當事補習班未在事發24小時內主動通報，因涉及兒少法規定，將由社會局依規定裁處新台幣6000至6萬元罰鍰。

楊智雄表示，教育局於1月30日派員至補習班稽查，現場查獲違規經營課後照顧事實，將依規定裁處負責人6萬至30萬元罰鍰，另針對現場教學人員進行身分查核，發現1人屬違規聘任教職人員，將依規定對補習班裁處5萬至25萬元罰鍰。

他說，此案已由學校組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序，針對吞食磁鐵異物的學生，學校將持續進行關懷並提供後續輔導。（編輯：李淑華）1150202