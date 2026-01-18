台南男藉酒意硬上！她清醒驚覺「內褲消失」…「DNA鐵證」讓他賴不掉…

社會中心／洪正達報導

台南男子阿賢（化名）2022年間與女性友人小藝（化名），藉取年曆之便前往小藝家裡飲酒，豈料阿賢酒後起色心，竟要求小藝與他發生關係被拒，阿賢竟心生不滿強行性交得逞，後來小藝驗傷後在身上發現阿賢DNA，案經台南地院審理後，仍依強制性交罪判處5年徒刑，全案可上訴。

判決指出，阿賢與小藝原本就是異性朋友，2022年12月某日藉著相約取年曆在小藝家碰面後喝酒敘舊，沒想到阿賢不斷追酒直到小藝開始意識模糊，阿賢此時伸出狼爪，要求與小藝性交；當下小藝幾乎已醉到不省人事，卻仍舊記得有跪地、被抓頭的過程，以及頭部被毆打、拖行，關鍵則是記得阿賢將她的下半身衣物脫光。

直到小藝清醒時發現自己褲子被扯破，趕忙躲到陽台後向友人求救，最後在友人陪同下先到另處躲避，接下來便前往醫院驗傷，由於當下小藝已意識混亂，根本沒注意到自己衣衫不整，回到案發地點後才驚覺自己沒有穿內褲。

後來經驗傷後，發現小藝的私密處有阿賢的DNA，身上還有多處傷痕，但阿賢庭審時卻辯稱並沒有以暴力手段逼迫小藝性交，卻無法解釋為何小藝的身上會有他的DNA；案經台南地院審理後，認為阿賢說法不足採信，因此依涉犯強制性交罪判處5年徒刑，全案可上訴。

