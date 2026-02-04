台南男街頭隨機攻擊 足療師疑因感情問題砍殺陌生男女

cnews204260204a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市金華路斑馬線上，昨（3）天晚間8時左右，傳出隨機攻擊事件。1名29歲在足體養生館工作的陳姓男子，竟衝出街道揮舞上班用的足療刀，劃傷1男1女。第六警分局表示，受傷的男子趕緊衝向附近的派出所求助，員警迅速出動壓制逮捕陳嫌，並聯繫119將傷者送往成大醫院救治。涉嫌傷人的陳嫌則受到輕傷，送往郭綜合醫院治療。傷人動機已由員警積極調查中。

警方表示，昨天晚間1對互不認識的男女，通過金華路上斑馬線時，突然衝出1名在附近足體養生館上班的陳姓男子，揮舞著上班用的足療刀，先劃傷男子的腹部、再劃傷女子的背部。腹部受傷的男子，趕緊衝向派出所求助，員警迅速出動壓制逮捕陳嫌。初步調查，陳姓男子，疑似近期因感情因素，已多日顯的精神恍惚，已積極調查他的傷人動機中。

第六警分局表示，2名傷者送醫院救治後，院方表示已均無生命危險；另外陳嫌昨晚被員警當場壓制逮捕，因精神狀況不穩定，而且拒絕接受夜間偵訊，直至今日上午會再行訊問，了解犯案動機。全案因事證明確，將依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

照片來源：台南市警方提供

