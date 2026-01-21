台南男趴機車全身顫抖！吸毒煙變「喪屍」張嘴狂咬員警

台南汪姓男子吸毒趴臥機車上，警方逮捕時還襲警咬人。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台南市東區裕忠路今日發生一起襲警事件，一名33歲汪姓男子疑似因吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，趴臥在路邊機車上神情恍惚且劇烈顫抖，警方獲報到場關心，汪男突然暴起反抗，朝員警的手臂張口狠咬，造成員警手部受傷，全案將依妨礙公務、傷害、毒品、公共危險、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，今日接獲民眾報案，裕忠路段疑似有人因體力不支或身體不適倒臥路邊，警方到場發現汪姓男子行徑怪異，趴臥在路旁機車上，不僅身體伴隨著不正常的劇烈顫抖，神情也顯得極為恍惚。發現汪男手握電子煙，警方隨即進行初步篩檢，檢測呈現「依託咪酯」陽性反應。

員警隨即依法進行逮捕，不料過程中汪姓男子突然暴起反抗，更張口狠咬，造成員警手部受傷，員警隨即呼叫優勢警力到場支援，將男子逮捕到案，並在其身上發現有毒品吸食器等違禁物品。

全案經警方偵訊後，除毒品罪嫌外，另針對襲警及其他違法行為，依妨害公務、傷害、公共危險及毀損等5項罪嫌將汪男移送台南地檢署偵辦。

