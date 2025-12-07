台南男違停收罰單砍女警遭聲押 9年前車被拖吊就襲警

林男（紅圈處）違停遭開單，拿斧頭砍傷女警遭聲押。（翻攝畫面）

台南市一名林姓男子昨（6日）晚間因違規停車遭警方取締，竟持小斧頭攻擊黃姓女警，造成其肩部與手臂受傷，所幸沒有生命危險，林男當場遭壓制送辦，台南地檢署今（7日）認定其行為對社會治安造成危害重大，向法院聲請羈押；經查，林男於2016年就曾因不滿拖吊處置，持登山刀攻擊員警而遭判刑。

林男昨日晚間將車輛違停於紅線，黃姓女警與同事於晚間8時35獲報，到場依法開立舉發單，林男返回現場收下罰單後，突情緒失控，趁女警準備返回巡邏車時，從車內拿出用斧頭猛砍，造成女警肩膀及手臂受傷，隨行員警立即將其制伏，救護人員後續將女警送醫，所幸無生命危險。

據警方初步調查，林男疑因過去1個月內，在同一地點2度收到違停罰單，導致情緒失控，林男警詢後被依殺人未遂、妨害公務罪嫌移送法辦，台南地檢署今日偵訊後，認定其涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，因此向台南地院聲請羈押。

據悉，林男曾於2016年因不滿車輛遭拖吊處置，持登山刀攻擊員警，造成對方多處受傷，最終被依妨害公務罪判4月徒刑。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





