台南男酒駕撞死清潔員「向法官哭窮」！爆是民眾黨黨員下場恐GG

社會中心／巫旻璇報導

台南一名經營香酥鴨店的48歲鄭姓業者，16日上午酒後駕車，於安平區發生致命車禍，造成 23 歲陳姓清潔隊女隊員不幸身亡，事後酒測值高達 0.95。更引發眾怒的是，鄭男被救出車外時，竟否認自己駕車，辯稱已叫代駕，說法當場激怒現場民眾與家屬，場面一度失控。隨後有網友起底，鄭男為民眾黨支持者，其店家過去甚至推出「民眾黨黨證優惠」，也傳出他本身具黨員身分，雖非黨公職，但若中評會於19日開會，恐將面臨黨紀處分，遭到除名。

女清潔員的家屬得知死訊，當場痛哭失聲。（圖／民視新聞）









這起事故發生在16日上午約8時，地點位於台南市安平區慶平路。當時垃圾車臨停路旁進行清潔作業，陳姓女清潔員下車查看狀況，才一轉身不到3秒，後方一輛白色賓士高速衝撞而來，將她夾在車輛之間，當場失去生命跡象。死者家屬趕抵事故現場，得知噩耗後情緒潰堤，悲痛之下忍不住拍打被撞得幾乎報廢的賓士車頭，現場一片哀戚。肇事的鄭姓男子因車頭嚴重扭曲、雙腿骨折受困車內，只能等待消防人員破壞車體將他救出。然而更令外界難以接受的是，鄭男脫困後疑似仍處於酒醉狀態，精神恍惚，竟一再否認自己駕車，辯稱「有叫代駕」，此番說法立刻引爆家屬與現場民眾怒火，眾人上前質問，場面一度緊張失控，所幸警方迅速介入，才未釀成更大衝突。





鄭姓男子不僅是民眾黨支持者，也具黨員身分，但並非黨內公職。（圖／翻攝畫面）









鄭男送醫治療後進行酒測，數值仍高達 0.95，已超出法定標準近三倍，他在病房休息至下午才清醒並接受警方製作筆錄。警方依涉犯公共危險及酒駕致死罪嫌展開偵辦，經檢察官複訊後，認為鄭男有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。法官審酌後指出，鄭男事後曾試圖推諉責任、否認駕車行為，且自述經濟狀況不佳，存在畏罪潛逃的可能，於是於 16 日晚間裁定將其收押。





陳姓女清潔員下車查看狀況，才一轉身不到3秒，後方一輛白色賓士高速衝撞而來，將她夾在車輛之間，當場失去生命跡象。（圖／翻攝畫面）









根據《ETtoday新聞雲》報導，不鄭姓男子不僅是民眾黨支持者，也具黨員身分，但並非黨內公職，外傳民眾黨 17 日將召開臨時會討論相關懲處事宜；對此，中評會主委李偉華表示，原訂週五即有中評會會議，若在會前確認鄭男為黨員，將依程序列入討論。依據民眾黨《紀律評議裁決準則》第 31 條，黨員若涉及酒駕且經查證屬實，將予以除名處分，意味鄭男遭開除黨籍的可能性相當高。

此外，民眾黨台南市黨部也發布聲明強調，民眾黨長期堅持酒駕零容忍原則，對黨內公職與幹部皆以高標準自我要求，相關紀律從未放寬。針對此次交通事故導致無辜民眾喪命，黨部表達最深切的哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上誠摯慰問，盼家屬節哀並保重身心。













原文出處：台南男酒駕撞死清潔員「扯車不是我開、向法官哭窮」！遭爆是民眾黨黨員下場恐GG

