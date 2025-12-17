台南男酒駕追撞垃圾車 民眾黨：肇事者屬特約商家

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市鄭姓男子昨天在安平區酒駕追撞垃圾車，造成隨車人員陳姓女子死亡，網友起底鄭男是「小草」，台灣民眾黨台南市黨部發表聲明，肇事者屬外部特約商家，和黨務運作等無關。

台灣民眾黨台南市黨部昨天深夜發表聲明，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。「對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問」。

廣告 廣告

聲明指出，安平車禍肇事者屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，和黨務運作、組織或人員管理無關。「對於事故的發生，我們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作」。

聲明表示，市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

48歲鄭男昨天上午酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，鄭男受傷送醫出院後，警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，台南地檢署昨晚聲押獲准。（編輯：李錫璋）1141217