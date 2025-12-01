台南男開農耕車⋯倒車撞輾女騎士破頭慘死！他回神崩潰痛哭：是我媽

記者林昱孜／台南報導

台南一名王姓男子駕駛農耕車倒車，意外撞死自己母親，哀痛欲絕。（示意圖／pixabay）

台南市一名王姓男子與父親一同務農，日前駕駛農耕用車，倒車時不慎撞自己母親，導致她頭顱破裂、胸腹多處骨折，當場死亡。王男被依過失致死罪送辦，台南地院審理後，王男認罪並求得父親、家人原諒，法官考量王男本身無限悔恨自責，且有3名幼子扶養，判刑8月，緩刑2年。全案可上訴。

判決書指出，王男於今年5月9日12時許，駕駛農耕用車於將軍區倒車時，未注意車輛及行人，貿然倒車，當時王男母親謝婦，正好騎車在同條路上，慘遭撞倒輾過，謝婦導致頭胸腹輾傷多處骨折、顱骨破裂之傷害，當場死亡。

王男肇事後被依過失致死罪送辦，法官根據當時光線、路面等各種客觀狀況，認定王男確實有疏失，但他在現場自首承認錯誤，依法減輕其行，且已經取得父親、家人諒解，同時相信王男自身無盡悔恨與自責，且仍有3名未成年幼子需扶養，判刑8月，宣告緩刑2年。可上訴。

