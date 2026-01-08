台南男闖縣城隍廟「折斷黑令旗＋狂鞭天公爐」畫面曝光 民俗專家示警

記者林昱孜／台南報導

男子出現在廟埕前，行跡詭異還不斷抽打天公爐。（圖／翻攝畫面）

台南全臺首邑縣城隍廟城隍廟，7日凌晨突然有一名男子闖入廟埕，不僅徒手折斷「黑令旗」，甚至點火焚燒「龍頭杖」，還抽打天公爐。廟方發現後立即報案，警方目前已鎖定特定對象追緝中；民俗專家廖大乙表示，這恐怕是「陰兵陰將」討糧草警示。

男子折斷黑令旗、焚燒龍頭杖，畫面全被監視器拍下，廟方已報警逮人。（圖／翻攝畫面）

廟埕突然出現一名男子，先是折斷了立於廟前的黑令旗，隨後竟點火焚燒龍頭杖及令旗牌，甚至還做出抽打天公爐舉動。廟方人員一早法器遭到破壞，調出監視器後看到畫面傻眼，立即報警，希望能夠揪出該名男子。

警方根據監視器鎖定嫌犯。（圖／翻攝畫面）

「黑令旗」象徵城隍爺在陽間執法的法器與權力象徵，代表陰間司法與軍令，專用於抓鬼驅煞，協助其處理陰陽兩界，如今與擁有50年歷史的龍頭拐，先後遭折斷破壞；民俗專家廖大乙認為，此事可能是廟中五營兵將、陰兵陰將，藉由男子脫序行為，提醒兵馬糧草不足，廟方可請示主神，讓五營兵馬及陰兵陰將獲得充足糧草物資，滿足需求。

廟方見到被折斷毀損的黑令旗相當傻眼。（圖／翻攝畫面）

台南市警局第五分局北門派出所所長陳東宏表示，目前已調閱廟宇周邊監視器畫面，並掌握涉案男子作案影像，正全力追查身分與行蹤，後續將依法究辦，釐清其動機與是否涉及其他不法行為。

台南市縣城隍廟7日凌晨驚傳破壞事件。（圖／翻攝畫面）

民俗專家廖大乙建議廟方請示主神，讓五營兵馬及陰兵陰將獲得充足糧草物資，滿足需求。（圖／翻攝畫面）

