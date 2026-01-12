台南男除夕夜刺死友人 二審駁回上訴仍判6年

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南鄭姓男子113年除夕夜持斧頭前往友人周元良經營的燒烤店爆發肢體衝突，反遭周男以折疊刀刺死，一審判處周男有期徒刑6年，台南高分院今天二審宣判駁回上訴，維持原判。

台灣高等法院台南分院判決指出，周、鄭2男因友人債務問題，雙方在臉書（Facebook）上起爭執，113年2月9日除夕夜通過電話後，鄭男持斧頭前往周男經營的燒烤店，先用斧頭打破門口玻璃，衝入店內用餐區朝周男砍去。

廣告 廣告

判決指出，周男拿出折疊刀防衛，但防衛過當，於肢體衝突過程中基於傷害犯意，以折疊刀持續攻擊鄭男，導致鄭男因心臟破裂大出血及氣血胸而死亡，周男留在現場，向前來處理的員警主動表明自首。

判決指出，此案經台南地方法院國民參審法庭判決，處周男有期徒刑6年，檢察官認為量刑過輕，被告認為量刑過重，都提出上訴。

台南高分院指出，依據現場錄影畫面，被告在狹小空間內為保護自己生命，選擇持刀持續刺向鄭男，並非基於殺人犯意互毆反擊，而屬於對鄭男不法侵害進行正當防衛。

台南高分院指出，但被告於奪下鄭男所持斧頭後，面臨侵害危險性程度已有顯著降低，尤其鄭男因為遭被告刺傷大量流血，攻擊力道已放緩，但被告卻持續持刀刺入鄭男胸腹部，造成被害人最終死亡，被告此部分防衛行為已有防衛過當，應負傷害致死責任。

台南高分院指出，原審量刑是由職業法官和國民法官充分審理、評議後所為決定，已經聽取檢察官、被告、被害人家屬意見，並就刑法第57條規定之各款量刑事由詳為審酌，並無違法不當情形，檢察官及被告上訴均無理由，應予駁回，得上訴。（編輯：陳清芳）1150112