台南男隨機砍人！受害女走斑馬線後背痛痛的：流血才知被砍

台南市南區金華派出所前昨（3日）晚間發生一起隨機砍人事件。29歲陳姓男子持刀攻擊路人，造成包含兇嫌在內共3人受傷。這一名持刀攻擊的28歲陳姓嫌犯為什麼要隨機砍人呢？據了解，疑似是因為不久前分手情傷過不去，情緒失控才會當街傷人。

台南市長黃偉哲vs.受害民眾：「迎面而來的一個人，我那時候只覺得，他走路好像有點晃晃的。」

走在馬路上卻遭人持刀砍傷，回憶當時她心有餘悸不斷顫抖。

台南市長黃偉哲vs.受害民眾：「我本來以為自己被打一下，我有看到他們扭打在一起，就有稍微站在那邊看一下，才覺得說後背感覺越來越痛，一摸發現溫溫熱熱的，才發現受傷。」

持刀在台南街頭隨機攻擊，這名嫌犯身分也曝光了，根據警方調查，28歲的陳姓嫌犯，是在事發地點附近的一間養身館pt兼職，先前與女友一起從台北南下，到台南工作不料女友上個月與他分手，疑似情傷情緒失控，才會當街傷人。

嫌犯工作養生館店長：「在我們這邊算兼職的啦，就是修腳皮這樣子，最近有一點恍惚而已啦，其他方面都還滿正常的，就滿驚訝的啊，他平常就是沒什麼攻擊傾向這樣。」

據了解，陳嫌過去曾有毒品、竊盜前科，如今因為自己的情關過不去，卻選擇在街頭持刀傷人，這下不只過去的感情回不來，還得為自己鑄下的大錯，付上代價。

