台南男隨機砍人！過馬路連續攻擊 3人受傷「1人腹部穿刺大出血」

【緯來新聞網】台南市南區金華路派出所附近，今（3日）晚發生隨機砍人事件，一名男子持刀攻擊斑馬線上的路人，造成3名男女受傷，其中42歲男性傷者腹部有穿刺傷，大量出血，其餘2人輕傷。警方當場將嫌犯壓制逮捕，並將傷者送醫救治。

消防局今晚20時12分接獲警方通報，得知南區金華派出所內有民眾被砍傷，需要緊急救護，隨即派遣救護車前往現場，共出動3輛救護車、6名消防人員及1名役男協助救護，分別將傷者送往成大醫院與郭綜合醫院急救。



消防單位透露，共3人受傷，包括42歲男子腹部穿刺傷大量出血、32歲女子背部穿刺傷，以及29歲男子拇指約1.5公分刀傷，所幸送醫時皆意識清楚，目前在醫院持續治療觀察。



消防局完成救護後，後續交由警方接手，並通報相關單位。全案由台南市警六分局金華派出所全力偵辦緝凶中，警方正釐清行兇動機及嫌犯身分，將依法偵辦。



據了解，凶嫌犯案後並未立刻逃逸，而是手持凶器走進派出所，當著值班員警面前把刀械丟在櫃台前，隨後轉身快步離開。警方馬上封鎖現場，積極追查凶嫌行蹤，約5分鐘後成功逮人，至於犯案動機仍有待調查釐清。



