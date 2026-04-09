台南男馬爾地夫旅遊染登革熱 3度就醫才確診
台南市永康區塩行里20多歲男性3月下旬前往馬爾地夫旅遊，返台後出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，3度前往診所與醫院就醫，4月7日確診境外登革熱，也是台南市今年第2例。
今年為聖嬰年，專家提醒應嚴加防範登革熱疫情發生。台南市衛生局今天公布新增1例境外登革熱病例。這名家住永康區男子3月25日至3月30日至馬爾地夫旅遊，返台後於3月31日出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，3度就醫，4月6日由醫院通報並於次日檢驗抗體呈現陽性為確定病例。
台南市府防疫團隊接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規畫化學防治作業。
依據疾病管制署傳染病統計資料，截至今年4月8日，國內已累計33例登革熱境外移入病例，台南市目前2例，感染國家主要以印尼為最高、其次為馬爾地夫、越南及菲律賓等。
衛生局呼籲醫療機構提高警覺，診視病人時主動詢問並落實T.O.C.C.(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，如有相關流行區旅遊史加發燒及出疹、噁心、嘔吐、頭痛、 後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛任2項症狀，請立即使用登革熱NS1快篩試劑並即時通報，如未依傳染病防治法第39條於24小時內完成通報，將依同法第64條規定處醫師9萬元以上45萬元以下罰鍰，及同法65條處機構30萬元以上200萬元以下罰鍰。
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