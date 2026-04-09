台南男馬爾地夫旅遊染登革熱 3度就醫才確診

腸病毒好發季即將來臨，疾管署發言人曾淑慧今天(9日)表示，預估本週起腸病毒疫情將反轉，由低點逐步上升，預估4月中下旬每週門急診就診突破5千人次，5月後疫情快速爬升，6月達流行高峰，屆時單週就診恐逾1萬人次。她並提醒，腸病毒重症發生病例風險持續，家長要特別留意嬰幼兒是否出現重症徵兆。 台灣腸病毒疫情呈低點波動，根據疾管署最新監測資料統計，上週門急診就診為2,880人次，較前一週下降4.2%。 疾管署發言人曾淑慧9日接受央廣訪問時指出，預估腸病毒疫情自本週起便會反轉上升，5月後疫情加速升溫，6月達到高峰，屆時單週就診將逾1萬人次。她說：『(原音)目前國內腸病毒的疫情處於低點，但是隨著清明連假結束以後以及學校恢復正常上課，預計會從這一週開始，腸病毒的疫情會呈現反轉，會由低點逐步回升。我們預估4月中下旬每週的健保急門診就診人次可能會突破5千人，到了5月以後，腸病毒疫情上升的速度會加快，預計在6月初的時候，腸病毒每週健保急門診人次會超過1萬人次，會進入腸病毒疫情的流行高峰。』 曾淑慧提醒家長要特別留意嬰幼兒的健康狀況，若出現腸病毒重症前兆病徵，應盡速就醫。 台北市聯合醫院忠孝院區小兒科醫師陳品君

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