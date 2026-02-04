台南男馬路隨機攻擊2路人 嫌遭逮稱「失戀」失控犯案

台南市 / 綜合報導

台南市南區昨(3)日晚間發生隨機攻擊事件，29歲陳姓凶嫌拿著工作用的修腳皮刀，攻擊兩名過馬路的行人，造成42歲李姓男子與32歲葉姓女子分別因腹部與背部穿刺傷，而凶嫌犯案的地點就在離派出所才10多步距離的斑馬線上，其中，遭刺的李姓男子回頭逃到派出所門口，凶嫌還抓狂似的追殺，所內多名員警發現，立即衝出來將陳姓凶嫌壓制逮捕，並協助兩名傷者送醫，而嫌犯偵訊時供稱，是因為跟女友分手，情緒失控而犯案。

看到穿著一身黑的陳姓凶嫌，過馬路時擦肩而過，突然間他轉過身朝男子攻擊，男子嚇得轉身逃跑，逃向路口的派出所，爬上了派出所門口的階梯，凶嫌發狂似的一路追殺。

遭攻擊李姓男子：「好可怕，救人喔，他拿刀子他拿刀子，他拿刀子啊。」男子大喊救命，所內一名員警發現，立刻衝出來控制凶嫌，接著四名員警也跑出來，合力把人壓制。

當下他拿著一把，長約20公分的修腳皮刀，在他攻擊男子前，先刺傷一名女路人，2月3日晚上8點多，台南市南區金華路二段，發生的這起隨機攻擊路人事件，目擊民眾都說好可怕。

路邊店家老闆說：「我在這邊工作，我想說怎麼有人在喊得那麼大聲，是怎麼了，原來是殺人，我聽那個被攻擊的女生說，那刀子好像是藏在包包裡。」而當場被逮的29歲陳姓凶嫌，疑似感情因素犯案。

台南市第六分局副分局長蔡佳璋：「同仁去現場有訪查，那確實稍微，本週有精神狀況有比較不好的狀況。」當下他還對第一位，衝出派出所的員警揮刀，不過員警還是強勢的把他控制。

台南市第六分局金華派出所警員王聖豪：「看到疑似有器械在他手上，當時民眾已跌倒在地，所以先保護民眾前往壓制。」凶嫌還自稱，犯案前曾與前女友吵架，不過他確切的犯案動機，都還需調查釐清，後續將依傷害罪移送。

